Suona per i pugili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suona per i pugili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GONG

Significato/Curiosità : Suona per i pugili

Il suono del gong risuona nell'arena, segnando l'inizio dell'epica battaglia tra pugili, dove il sudore e la determinazione si mescolano nell'atmosfera carica di emozioni. Il gong, con il suo suono potente e avvolgente, è il simbolo dell'inizio e della fine di ogni round, incitando i combattenti a dare il massimo di sé stessi. L'eco del gong si diffonde tra il pubblico, creando un'atmosfera elettrizzante di suspense e adrenalina. Ogni rintocco del gong è una chiamata all'azione, un richiamo alla forza interiore e al coraggio dei pugili, che si affrontano con coraggio e rispetto reciproco nell'arena, in cerca di gloria e vittoria.

Altre risposte alla domanda : Suona per i pugili : suona; pugili; Complesso di suona tori; Se è vitale non si suona ; Si suona al portone; La suona va il citaredo; Uno strumento spesso suona to alle scuole medie; pugili sotto i 57 kg; Duilio fra i grandi pugili ; La sigla dell Unione pugili stica europea; Annuncia l inizio della ripresa pugili stica; La praticano i pugili ;

