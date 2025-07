Segna l inizio e il termine della ripresa nei cruciverba: la soluzione è Gong

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Segna l inizio e il termine della ripresa' è 'Gong'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GONG

Curiosità e Significato di Gong

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Gong, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gong? Il termine GONG si riferisce a uno strumento musicale di origine asiatica, noto per il suo suono profondo e vibrante. Viene utilizzato anche come segnale di inizio e fine di eventi o sessioni, come nelle riprese cinematografiche o nelle pause di meditazione. Segnando l'inizio e il termine della ripresa, il gong aiuta a scandire i momenti importanti con un suono distintivo e riconoscibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Segna inizio e termine della ripresaInizio di ripresaAnnuncia l inizio della ripresa pugilisticaDà inizio alla ripresa cinematograficaSi batte all inizio della ripresa

Come si scrive la soluzione Gong

Hai davanti la definizione "Segna l inizio e il termine della ripresa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

O Otranto

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A L S P L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPALLA" SPALLA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.