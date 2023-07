Spesso sono anche padri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso sono anche padri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARITI

Significato/Curiosità : Spesso sono anche padri

Spesso, gli uomini si trovano a ricoprire ruoli importanti nella vita familiare, essendo sia padri che mariti. Queste figure maschili giocano un ruolo fondamentale nella crescita e nel benessere dei loro figli e delle loro mogli. Come padri, svolgono un ruolo educativo ed emotivo, guidando i loro figli verso la maturità e supportandoli nelle sfide della vita. Come mariti, sono i compagni di vita delle loro mogli, condividendo gioie e difficoltà, sostenendoli nella crescita personale e nel raggiungimento degli obiettivi comuni. La presenza e il coinvolgimento affettuoso di questi uomini influiscono positivamente sulla stabilità e sulla felicità della famiglia, creando legami duraturi e significativi.

