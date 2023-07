Senza alcun vantaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza alcun vantaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INUTILMENTE

Significato/Curiosita : Senza alcun vantaggio

Il vantaggio del tratto è, negli scacchi, il vantaggio del giocatore che muove per primo (usualmente detto bianco). i giocatori e i teorici degli scacchi... Wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. ti amo inutilmente è un singolo del cantautore italiano antonello venditti, pubblicato il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Senza alcun vantaggio : senza; alcun; vantaggio; Data senza corrispettivo; Cifre senza la virgola; senza se e senza ; Piange senza pane; Gioco senza vocali; Qualcun o lo usa per lei; In alcun e auto è apribile sopra la testa; Servirsi di qualcun o per raggiungere i propri scopi; alcun i parlano lo yiddish; Ente locale che ha sostituito alcun e province; Giovevole vantaggio so; Si verificano se nessuna squadra è in vantaggio ; Ricuperare lo svantaggio ; vantaggio pratico; L inizio del vantaggio ;

Cerca altre Definizioni