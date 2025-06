Invano nei cruciverba: la soluzione è Inutilmente

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Invano' è 'Inutilmente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INUTILMENTE

Curiosità e Significato di "Inutilmente"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Inutilmente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Inutilmente? Invano significa fare qualcosa senza ottenere il risultato desiderato, spesso con uno sforzo inutile o senza successo. È usato per indicare situazioni in cui si cerca di raggiungere un obiettivo senza ottenere alcun beneficio o progresso. In altre parole, si tratta di un’azione fatta senza esito positivo, mostrando come a volte i nostri tentativi siano destinati a fallire. La parola sottolinea l’inutilità di certi sforzi, anche se sono fatti con buona volontà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Senza alcun vantaggioLe sperpera chi si affatica invanoNon va nominato invanoS invaghì invano di Saffo

Come si scrive la soluzione Inutilmente

Non riesci a risolvere la definizione "Invano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

U Udine

T Torino

I Imola

L Livorno

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T D E T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DETTE" DETTE

