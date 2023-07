Pietre per lastricati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietre per lastricati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SELCI

Significato/Curiosità : Pietre per lastricati

Le selci, comunemente note come "pietre per lastricati", sono rocce naturali o pietre lavorate utilizzate per pavimentare strade, marciapiedi, piazze e altre superfici esterne. Queste pietre possono essere tagliate e modellate in varie forme e dimensioni, creando un pavimento resistente e durevole. Le selci sono apprezzate per la loro robustezza e capacità di sopportare il traffico pesante e le intemperie nel corso del tempo. Inoltre, aggiungono un fascino rustico e un tocco tradizionale agli spazi esterni. Le selci sono spesso scelte per progetti di pavimentazione che richiedono resistenza, estetica e un'atmosfera caratteristica.

