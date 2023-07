Partecipare all asta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partecipare all asta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LICITARE

Significato/Curiosità : Partecipare all asta

Partecipare all'asta significa "licitare" o presentare offerte per acquistare un oggetto, un bene o un servizio al miglior prezzo possibile. Le aste sono eventi in cui diversi acquirenti competono per ottenere l'oggetto in vendita, e l'offerta più alta vince. Durante l'asta, i partecipanti possono aumentare l'offerta in base alle proprie possibilità finanziarie e all'interesse per l'articolo in questione. L'obiettivo è presentare l'offerta più alta per aggiudicarsi l'oggetto desiderato. L'asta è un metodo comune utilizzato per vendere o acquistare oggetti di valore, come opere d'arte, beni immobili o oggetti di collezionismo.

Altre risposte alla domanda : Partecipare all asta : partecipare; asta; Chiamati a partecipare come i calciatori; Non partecipare alle votazioni; partecipare alla festa; Si riceve per partecipare ad una festa; Chiamati a partecipare a una festa; Pasta a cerchietti in brodo; Fred asta ire lo alternava al tip; È vasta quella di Hudson; Vasta pianura della Puglia; La lampada che sovrasta il tavolo operatorio;

Cerca altre Definizioni