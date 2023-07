Oggetto per profilare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto per profilare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAGOMA

Significato/Curiosità : Oggetto per profilare

Un oggetto per profilare o sagoma è uno strumento utilizzato per ottenere una rappresentazione precisa delle dimensioni e della forma di un oggetto tridimensionale. Questi strumenti sono comunemente utilizzati in vari settori come la carpenteria, l'architettura, il disegno tecnico e l'industria manifatturiera. Esistono diverse tipologie di oggetti per profilare, tra cui i calibri, i compassi e gli strumenti di rilevamento laser. La sagoma, invece, è una rappresentazione bidimensionale di un oggetto, spesso realizzata in cartone o plastica, che consente di tracciare con precisione il suo contorno. Questi strumenti sono essenziali per garantire misurazioni accurate e per riprodurre fedelmente forme complesse in vari contesti professionali.

