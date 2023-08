In casa non possono mancare di carta igienica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In casa non possono mancare di carta igienica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTOLI

Significato/Curiosita : In casa non possono mancare di carta igienica

Alternativa, vengono spesso utilizzati carta assorbente e fogli di giornale, che sono molto poco estestici ma più igienici. con le decorazioni ci si può sbizzarrire... Collezionisti privati. i manoscritti di qumran, detti anche rotoli di qumran, sono una serie di rotoli e frammenti trovati in undici grotte nell'area di qumran... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

