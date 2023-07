Indica il metro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica il metro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EMME

Significato/Curiosità : Indica il metro

Il metro, rappresentato dal simbolo "m", è l'unità di misura fondamentale del Sistema Internazionale (SI) utilizzata per quantificare la lunghezza o la distanza. Essenziale in ambito scientifico e quotidiano, il metro deriva dalla distanza percorsa dalla luce nel vuoto durante un intervallo di tempo di 1/299.792.458 di secondo. Questa definizione è stata introdotta nel 1983, sostituendo la definizione originale basata sulla lunghezza di un campione metallico. Ogni multiplo o sottomultiplo del metro è comunemente utilizzato per misurare le dimensioni di oggetti, spazi e fenomeni naturali. Grazie alla sua universalità e precisione, il metro è uno strumento cruciale nella scienza, nell'industria, nell'ingegneria e in svariati altri settori.

