Le Guardie di Finanza - Cruciverba

Soluzione 12 lettere : FIAMME GIALLE

Significato/Curiosita : Le guardie di finanza

1862 come corpo delle guardie doganali del regno d'italia fino al 1881, allorquando divenne corpo della regia guardia di finanza. la celebrazione dell'anniversario... Distintive dei reparti combattenti, sovrapposte alle tradizionali fiamme gialle. le fiamme gialle erano concesse, senza stellette, anche al personale coloniale;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

