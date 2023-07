Vi ebbe i natali Napoleone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi ebbe i natali Napoleone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORSICA

Significato/Curiosità : Vi ebbe i natali Napoleone

Napoleone Bonaparte, uno dei più influenti e controversi leader della storia mondiale, nacque sull'isola della Corsica il 15 agosto 1769. Quest'isola, situata nel Mar Mediterraneo, era all'epoca parte della Repubblica di Genova, ma successivamente passò sotto il controllo francese. Napoleone crebbe nell'ambiente tumultuoso delle guerre corsare e delle lotte per l'indipendenza dell'isola. Dopo aver intrapreso una carriera militare in Francia, salì al potere come generale e successivamente come imperatore. Il suo regno e le sue campagne militari hanno lasciato un'impronta duratura sulla storia europea e mondiale.

