I due punti sul Wurstel - Cruciverba

Gli "umlaut" sono una particolare modifica grafica utilizzata nella lingua tedesca per indicare un suono diverso nella pronuncia di alcune vocali. In particolare, l'umlaut consiste in due punti posti sopra una vocale, come ad esempio nel caso della lettera "ü". Questa modifica influisce sulla pronuncia, trasformando una normale vocale in una più chiusa e arrotondata. Ad esempio, la "ü" suona come una "u" stretta, simile a una "u" francese o italiana, ma con un suono più arrotondato. Altri esempi di umlaut includono "ö" e "ä". Questi due punti sulle vocali sono una caratteristica distintiva della lingua tedesca e sono importanti per pronunciare correttamente molte parole all'interno di questa lingua.

