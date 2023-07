Le chiede chi vuol sapere le ultimissime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le chiede chi vuol sapere le ultimissime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOVITÀ

Significato/Curiosita : Le chiede chi vuol sapere le ultimissime

Calendario giuliano, che anticipa di 12 giorni le date del calendario gregoriano (in uso oggi). ciò vuol dire che la legge potrebbe essere stata promulgata... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. novità – requisito dei brevetti novità – rivista italiana mensile fondata da emilia kuster nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

