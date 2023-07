Ex cavalleggeri ungheresi armati di sciabola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex cavalleggeri ungheresi armati di sciabola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : USSARI

Significato/Curiosità : Ex cavalleggeri ungheresi armati di sciabola

Gli ex cavalleggeri ungheresi, noti anche come ussari, erano soldati di cavalleria altamente addestrati armati di sciabola. Queste truppe guerresche avevano una lunga tradizione militare in Ungheria, dimostrando grande abilità nel combattimento a cavallo e destrezza nell'uso della sciabola. I loro costumi e tattiche distintive li rendevano un'unità temibile in battaglia. Durante il periodo delle guerre napoleoniche, gli ussari furono spesso utilizzati come forza di cavalleria di élite dalle potenze europee. La loro mobilità, ferocia e agilità li resero una forza formidabile in campo aperto, dando loro una notevole reputazione nei conflitti militari del passato.

