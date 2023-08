La sciabola turca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sciabola turca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCIMITARRA

Partita dall'archetipica sciabola turco-mongola, e la base di sviluppo della shamshir persiana dalla quale sarebbe derivata la sciabola occidentale. lo stesso... Disambiguazione – se stai cercando l'attributo araldico, vedi scimitarra (araldica). la scimitarra (in persiano , "shamshir") è un'arma bianca manesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

