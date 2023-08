Storici soldati della cavalleria ungherese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storici soldati della cavalleria ungherese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : USSARI

Significato/Curiosita : Storici soldati della cavalleria ungherese

Suggerimenti del progetto di riferimento. la legione ungherese era un'unità militare di cavalleria creata da giuseppe garibaldi, parte dell'esercito meridionale... Disambiguazione – "ussari" rimanda qui. se stai cercando il movimento letterario, vedi ussari (movimento letterario). l'ùssaro (o ussero) è un militare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Storici soldati della cavalleria ungherese : storici; soldati; della; cavalleria; ungherese; Duraturi periodi storici ; Cefalopodi preistorici simili ai calamari; Monumenti preistorici ; Un bovino ritratto nei graffiti preistorici ; Gli storici definiscono rosso quello 19191920; Un raggruppamento di soldati ; soldati assoldati ; Linea ordinata di soldati affiancati; Morì con 300 soldati alle Termopili; Fiaschette per soldati ; Ai piedi della classifica; A Montecitorio fa parte della quota rosa; Il Roberto direttore della casa editrice Adelphi; Prodotti per l igiene della casa; Il Roberto Vicepresidente della Camera nel 2013; Il compositore di cavalleria rusticana; Ospitava una storica scuola di cavalleria ; Musicò la cavalleria rusticana; Comandò il famoso 7° cavalleria ; Un compare della cavalleria rusticana; Mezzaluna dolce parente del kifli ungherese fra; Tipico vino ungherese ; Due lettere di ungherese ; Re medievale ungherese e santo del cattolicesimo; Festival musicale ungherese su un isola danubiana;

Cerca altre Definizioni