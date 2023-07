L automobilista abbassa quella parasole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L automobilista abbassa quella parasole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALETTA

Significato/Curiosità : L automobilista abbassa quella parasole

La frase "L'automobilista abbassa quella parasole o aletta" indica che il guidatore sta operando una protezione solare all'interno dell'auto. Il termine "parasole" si riferisce a un pannello solitamente posizionato sopra il parabrezza per proteggere dall'abbagliamento dei raggi solari diretti. L'"aletta" può essere un dispositivo aggiuntivo situato vicino alle finestre laterali, regolabile per bloccare la luce solare. Queste caratteristiche sono comuni nelle automobili per migliorare la visibilità durante la guida e fornire un ambiente di guida più confortevole in giornate soleggiate. Il conducente può abbassare o sollevare queste protezioni a seconda delle condizioni di luce per una guida più sicura e comoda.

Altre risposte alla domanda : L automobilista abbassa quella parasole : automobilista; abbassa; quella; parasole; Lo espone l automobilista in panne; Impone all automobilista di fermarsi; Lo rischia l automobilista che guida sotto la pioggia; Il veicolo che soccorre l automobilista in panne; Fa fermare l automobilista ; Affievolite abbassa te; abbassa di un semitono una nota; Non la si abbassa volentieri; Quando si abbassa , si vede di meno; Se picchiano, s abbassa no; In quella detta cinese la carta batte il sasso; È caprina quella di una discussione inutile; quella alimentare va dalla terra alla tavola; A Parigi c è quella de la Cité; C è quella chetogenica; parasole nelle auto; In auto si abbassa quella parasole ;

