La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MODA

Curiosità su Il mondo dei capi griffati: Uno dei primi soci in affari di coco chanel. chanel è ben noto per il profumo chanel no.5 e l'abito chanel. l'uso del tessuto jersey ha prodotto capi comodi... Il termine moda indica uno o più comportamenti collettivi con criteri differenti. Questo termine è spesso correlato al modo di abbigliarsi. La moda — detta anche, storicamente, costume — nasce solo in parte dalla necessità umana, correlata alla sopravvivenza, di coprirsi con tessuti, pelli o materiali lavorati per essere indossati. Dopo la preistoria l'abito assunse anche precise funzioni sociali, atte a distinguere le varie classi e le mansioni sacerdotali, amministrative e militari.

