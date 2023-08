Fa avanti e indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa avanti e indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALTALENA

Significato/Curiosita : Fa avanti e indietro

indietro tutta! è stata una popolare trasmissione televisiva di renzo arbore e ugo porcelli con alfredo cerruti e arnaldo santoro, condotta da renzo arbore... Termine altalena in italiano si intendono due tipi di giochi da giardino altalena con movimento oscillante (avanti e indietro) e mono posto altalena con movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fa avanti e indietro : avanti; indietro; Un atto davanti al notaio; L area piana davanti a una chiesa; Si fanno avanti ; Il nome del centravanti belga Lukaku; Si tiene davanti al giudice; Il Raoul di Torno indietro e cambio vita; In campo militare sono situate indietro ; Un passo all indietro nella trama del film; Come si chiama il passo di danza reso celebre da Michael Jackson, consistente nell andare indietro dando l illusione di camminare in avanti; Un passo indietro nel tempo;

Cerca altre Definizioni