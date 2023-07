Si alzano dopo la partenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si alzano dopo la partenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREI

Significato/Curiosita : Si alzano dopo la partenza

Era quella di aver alzato leggermente la punta del piede dai blocchi prima della partenza. i concorrenti si alzano dai blocchi con tempi di reazione rapidissimi... Disambiguazione – "aerei" rimanda qui. se stai cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). questa voce o sezione sull'argomento aerei non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

