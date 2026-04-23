Li porta la Cavour

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li porta la Cavour' è 'Aerei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AEREI

Perché la soluzione è Aerei? Gli aerei sono mezzi di trasporto che permettono di attraversare grandi distanze in tempi ridotti, grazie alla loro capacità di volare in quota. Sono costituiti da ali, motori e carlinga, e vengono utilizzati sia per scopi civili che militari. La loro invenzione ha rivoluzionato il modo di spostarsi nel mondo, eliminando molte barriere geografiche. La Cavour, figura storica legata all'unità italiana, rappresenta anche un simbolo di progresso e innovazione, come gli aerei.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li porta la Cavour". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Li porta la Cavour nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aerei

Quando la definizione "Li porta la Cavour" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li porta la Cavour" conferma che la soluzione 'Aerei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aerei

A Ancona E Empoli R Roma E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li porta la Cavour" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aerei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Volano isolati o in formazionePassano altissimiLi guidano i pilotiBrillano su chi li portaLi porta bene chi è giovanileLi porta a scuola lo studenteLi porta con sè il viaggiatoreI calciatori li effettuano in porta