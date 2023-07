L albero delle more - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L albero delle more. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GELSO

Significato/Curiosità : L albero delle more

Il gelso, noto anche come "albero delle more," è una pianta della famiglia delle Moraceae. Esso può assumere la forma di un piccolo albero o di un grande arbusto, con foglie dentellate e frutti commestibili chiamati more. Questi frutti succosi variano dal rosso al nero a seconda della maturità. Il gelso è apprezzato sia per i suoi frutti deliziosi che per il legno di qualità, utilizzato per la produzione di mobili pregiati e strumenti musicali. Inoltre, è particolarmente importante per l'industria sericicola, poiché le foglie costituiscono l'alimento per i bachi da seta. La pianta è resistente e può prosperare in varie condizioni climatiche, rendendola una scelta popolare per i giardini e le coltivazioni agricole.

