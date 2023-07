Una luminosissima stella della costellazione del Cane Maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una luminosissima stella della costellazione del Cane Maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIRIO

Significato/Curiosita : Una luminosissima stella della costellazione del cane maggiore

Orione (il quale ha una costellazione a lui dedicata, orione) assieme al cane minore. il cane maggiore contiene la stella più brillante del cielo notturno... Stai cercando altri significati, vedi sirio (disambigua). coordinate: 06h 45m 08.917s, -16° 42' 58.017 sirio (ipa: /'sirjo/; a cma / a canis majoris... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Una luminosissima stella della costellazione del Cane Maggiore : luminosissima; stella; della; costellazione; cane; maggiore; Una lampada luminosissima da proiettori; Una stella della costella zione di Centaurus; È una debole stella dell Orsa Maggiore; Una costella zione australe; Un Carlo chef stella to; John: presiede stella ntis; Un lato della mappa; Una stella della costellazione di Centaurus; Piccolo popolo della foresta amazzonica; Firmò il Bollettino della Vittoria nel 1918; La parte più scelta e raffinata della società; Una stella della costellazione di Centaurus; Una costellazione australe; Sette stelle della costellazione del Toro; Brilla nella costellazione del Cigno; La costellazione con una nota cintura; Il suo cane è Pluto; Il cane arlecchino; Un cane da caccia; Il Messina della pallacane stro; Gi amici di Biancane ve; È una debole stella dell Orsa maggiore ; Isole del Lago maggiore ; È agli ordini di un maggiore ; Il Lago maggiore ; L isola maggiore della Polinesia francese;

Cerca altre Definizioni