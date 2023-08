L armistizio che cessò la 1 guerra d indipendenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L armistizio che cessò la 1 guerra d indipendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALASCO

Significato/Curiosita : L armistizio che cesso la 1 guerra d indipendenza

Disambiguazione – "grande guerra" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi la grande guerra. la prima guerra mondiale fu un conflitto che coinvolse le principali... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salasco (disambigua). salasco (salasch in piemontese) è un comune italiano di 208 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

