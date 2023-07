È una debole stella dell Orsa Maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È una debole stella dell Orsa Maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALCOR

Significato/Curiosita : E una debole stella dell orsa maggiore

Polaris. la stella polare fa parte della costellazione dell'orsa minore o piccolo carro. nel corso della storia sono state diverse le stelle a fregiarsi... Se stai cercando altri significati, vedi alcor (disambigua). coordinate: 13h 25m 13.5s, +54° 59' 17 alcor (afi: /al'kr/; significato debole, è più... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : È una debole stella dell Orsa Maggiore : debole; stella; orsa; maggiore; Il punto debole di Achille; Caducità debole zza; debole zza delicatezza; Deride le debole zze umane; Ci batte anche quando è debole ; Una costella zione australe; Un Carlo chef stella to; John: presiede stella ntis; Sette stelle della costella zione del Toro; Brilla nella costella zione del Cigno; La nota corsa TV di Enrico Mentana; Il PC tenuto nella borsa ; La borsa dello sportivo; Si sostengono sborsa ndo; Un sistema di rilievi che costeggia la dorsa le italiana; Isole del Lago maggiore ; È agli ordini di un maggiore ; Il Lago maggiore ; L isola maggiore della Polinesia francese; La Sesto sul Lago maggiore ;

Cerca altre Definizioni