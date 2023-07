Josep Alto rappresentante dell Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Josep Alto rappresentante dell Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BORRELL

Significato/Curiosita : Josep alto rappresentante dell unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza

L'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza «guida la politica estera e di sicurezza comune dell'unione europea»... Josep borrell i fontelles (la pobla de segur, 24 aprile 1947) è un politico ed economista spagnolo con cittadinanza argentina, membro del psoe (e dunque... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

