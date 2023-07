Stato dell Africa nordorientale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato dell Africa nordorientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUDAN

Significato/Curiosita : Stato dell africa nordorientale

Republiek van suid-afrika; in inglese republic of south africa), è uno stato indipendente dell'africa australe. si affaccia sull'oceano atlantico a ovest... Il sudan (sudàn; in arabo: , al-sudan), ufficialmente repubblica del sudan (in arabo: , in inglese. republic of the sudan), è...