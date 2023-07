È più di una simpatia e meno di un amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È più di una simpatia e meno di un amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FLIRT

Significato/Curiosita : E piu di una simpatia e meno di un amore

Tra due o più individui; queste relazioni si possono basare su sentimenti (come amore, simpatia e amicizia) come anche su passatempi condivisi e/o su impegni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi flirt (disambigua). flirt è un termine di origine inglese (e prestato ad altre lingue) che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : È più di una simpatia e meno di un amore : simpatia; meno; amore; Acquistarsi la simpatia ; Che non gode di alcuna simpatia ; Provare reciproca simpatia ; Provare stima e simpatia per qualcuno; Degno di grande affetto e di molta simpatia ; Pesa meno dell acqua; I biglietti che costano meno ; L imputato meno mutato; I braccialetti meno graditi; Cento meno tre; Concorrenti in amore ; Stefania Rotolo cantò quello d amore ; Un verbo che denota reciproco amore ; L amore in un film con Ben Affleck del 2014; Claudio : Questo piccolo grande amore ;

Cerca altre Definizioni