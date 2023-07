Facoltà possibilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facoltà possibilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AGIO

Significato/Curiosita : Facolta possibilita

Dal fatto che in tali istituzioni è prevista, o era prevista, la possibilità (facoltà) di esercitare una certa professione. nell'ambito dell'ordinamento... Alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. agio – re dei longobardi, noto come aio agio di corvey – monaco tedesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

