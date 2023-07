Facile a concepirsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facile a concepirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVVIO

Significato/Curiosita : Facile a concepirsi

Operativi. la tesi principale di moltke era che la strategia militare doveva concepirsi come un sistema di opzioni successive, dato che solo l'inizio delle operazioni... Un fatto ovvio è un brano musicale della cantante italiana laura pausini. è il 3° singolo estratto il 10 aprile 2009 dall'album primavera in anticipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Facile a concepirsi : facile; concepirsi; Città turca che è facile da perdere; È facile incontrarle uscendo o rincasando; Non è facile per l ottuso; In Sudamerica È facile , in fondo; Non è facile infilarlo;

Cerca altre Definizioni