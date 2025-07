Facile a intendersi, evidente nei cruciverba: la soluzione è Ovvio

OVVIO

Curiosità e Significato... La parola Ovvio è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ovvio.

Perché la soluzione è Ovvio? Ovviamente significa qualcosa che è chiaro e evidente, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Si usa per sottolineare che un'idea o una conclusione sono così ovvie da risultare intuitive. È un modo semplice e diretto per affermare ciò che si percepisce come scontato o naturale, rendendo il discorso più fluido e comprensibile. Insomma, è la parola perfetta per evidenziare ciò che è sotto gli occhi di tutti.

