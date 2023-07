Stipulato o sancito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stipulato o sancito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RATO

Significato/Curiosita : Stipulato o sancito

Ostilità tra la repubblica francese e il regno di sardegna. l'armistizio fu sancito il 15 maggio 1796 con il trattato di parigi. durante la prima campagna... Il termine è usato in modo intercambiabile con il (più specifico) termine rato, per rocket-assisted take off (o, nel gergo della raf, ratog per rocket-assisted...