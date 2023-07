Il Pupi che ha diretto L amico d infanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Pupi che ha diretto L amico d infanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVATI

Significato/Curiosita : Il pupi che ha diretto l amico d infanzia

Del tempo ordinario è un film del 2023 diretto da pupi avati. samuele e marzio sono due giovani bolognesi che negli anni del boom economico avevano formato... Giuseppe avati, detto pupi (bologna, 3 novembre 1938), è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore italiano. giuseppe avati, noto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 luglio 2023

