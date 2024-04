La Soluzione ♚ Ottenuti con la vanga La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ottenuti con la vanga. SCAVATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ottenuti con la vanga: Fiaccola e lettere d. s. 8 - stella nera a cinque punte 9 - bilancia 10 - vanga entro corona d'edera 11 - stella a cinque punte bianca, raggiata 12 - gnafalio... Il tempio Kailasa è uno dei più grandi antichi templi indù scavati nella roccia tra quelli situati a Ellora, in Maharashtra. È stato costruito nel corso dell'VIII secolo dal re Rashtrakuta Krishna I, come attestato dalle trascrizioni presenti a Kannada. È uno dei 34, tra templi e monasteri, conosciuti collettivamente come "grotte di Ellora". Questi si estendono su più di 2 km; furono scavati affiancati l'uno all'altro lungo la parete di ... Altre Definizioni con scavati; ottenuti; vanga; Ottenuti o posseduti; Ottenuti ma anche recuperati; Grossa vanga per muovere la terra a mano;

La risposta a Ottenuti con la vanga

SCAVATI

S

C

A

V

A

T

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Ottenuti con la vanga' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.