Medici esperti dell infanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medici esperti dell infanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PUERICULTORI

Significato/Curiosità : Medici esperti dell infanzia

I medici esperti dell'infanzia, noti anche come puericultori o pediatri, sono professionisti altamente specializzati nel campo della salute e del benessere dei bambini, dalla nascita all'adolescenza. Questi medici dedicano la loro pratica alla cura, alla prevenzione e alla diagnosi delle malattie pediatriche, monitorando lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei piccoli pazienti. La loro formazione comprende conoscenze approfondite sulla crescita infantile, vaccinazioni, nutrizione, disturbi comportamentali e patologie specifiche dell'età. Collaborano con i genitori per offrire cure mirate e consigliarli su questioni legate all'educazione sanitaria e al benessere generale dei bambini, contribuendo così a garantire un sano sviluppo durante le fasi cruciali dell'infanzia.

Altre risposte alla domanda : Medici esperti dell infanzia : medici; esperti; infanzia; Una squadra di medici ; Chi lo è non ha bisogno di nessuna medici na; Si usa per dosare i medici nali; Un uso da medici nali; Conosce il nome di molte medici ne; È propria del linguaggio di tecnici ed esperti ; Sono esperti in montature; Sono esperti nei rapporti con l erario; esperti di francobolli e valori postali; Professionisti esperti in materia finanziaria e tributaria; Consacrate a Dio fin dall infanzia nel Medioevo; È verde nell infanzia ; Il Pupi che ha diretto L amico d infanzia ; Assiste l infanzia nel mondo; Scuola dell infanzia per i bimbi dai 3 ai 6 anni;

Cerca altre Definizioni