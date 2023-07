Lunghi riposi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunghi riposi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OZI

Significato/Curiosità : Lunghi riposi

I "lunghi riposi" o "ozi" si riferiscono a periodi di prolungato e rilassante riposo o inattività, solitamente caratterizzati da una mancanza di attività produttive o impegni lavorativi. Gli ozi possono assumere diverse forme, come dormire a lungo, rilassarsi in un luogo tranquillo, leggere un libro o praticare hobby rilassanti. Questi momenti di pausa sono fondamentali per ristabilire l'equilibrio mentale e fisico, consentendo al corpo e alla mente di recuperare energie e affrontare meglio le sfide quotidiane. Tuttavia, è importante trovare un giusto equilibrio tra il riposo e l'attività, in modo da mantenere uno stile di vita sano e produttivo.

