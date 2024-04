La Soluzione ♚ Lunghi lavori senza interruzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lunghi lavori senza interruzione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TIRATE

Curiosità su Lunghi lavori senza interruzione: Giorno e 4 ore il sabato o 8,8 ore al giorno. i lavori senza interruzione per il pasto o con interruzione per il pasto in servizio sono di 6 ore al giorno... Tirate sul pianista (Tirez sur le pianiste) è un film del 1960 diretto da François Truffaut, basato sul romanzo Sparate sul pianista di David Goodis che parla della timidezza e dell'amore, mescolando stili e generi.

Altre Definizioni con tirate; lunghi; lavori; senza; interruzione;