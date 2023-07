Il loro piano è pensato per studio o lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il loro piano è pensato per studio o lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCRIVANIE

Significato/Curiosita : Il loro piano e pensato per studio o lavoro

Con l'espressione "150 ore per il diritto allo studio" si indica un istituto contrattuale che garantisce ai lavoratori dipendenti un monte ore massimo... Corrispondenza hanno portato alla necessità di scrivanie più complesse e scrivanie più specializzate, come la scrivania con alzata avvolgibile che era una variante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il loro piano è pensato per studio o lavoro : loro; piano; pensato; studio; lavoro; Caloro si e lunghi applausi; loro al singolare; Lo sono coloro che non sanno a che santo votarsi; Esplorò il fiume Omo; Una doloro sa nevralgia; Alla fine di ogni rampa tra un piano e l altro; Renzo piano ne è un esponente; Andare al piano di sopra; Il piano architetto e senatore; Lo sono piano Calatrava e Libeskind; Walter eclettico pensato re tedesco del primo 900; Scolpì II pensato re; Scolpì Il pensato re; pensato , ideato; Un pensato re come Kant; studio si del cantore di Farinata e Ugolino; La vedette degi studio s; studio si di Ovidio e Plauto; studio so di botanica o zoologia; Lo studio della vita negli oceani; Un fornitore di lavoro ; Sono duri in ogni lavoro ; Un capolavoro di Zola; Destinato al lavoro ; Negate per il lavoro ;

Cerca altre Definizioni