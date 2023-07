Gli asiatici per noi europei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli asiatici per noi europei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORIENTALI

Significato/Curiosita : Gli asiatici per noi europei

Considerati europei; quelli transcontinentali tra asia ed europa; quelli che, pur essendo geograficamente asiatici, sono considerati europei sotto il profilo... Centro-orientali, alpi nord-orientali e alpi sud-orientali. lo stesso argomento in dettaglio: alpi centro-orientali. le alpi centro-orientali sono divise... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Gli asiatici per noi europei : asiatici; europei; Gli asiatici di Phnom Penh; asiatici di Kathmandu; Gli asiatici del Dragone; Gli asiatici di Damasco; Studiosi di usi asiatici ; Uno degli stati europei bagnati dal fiume Danubio; europei di Bruxelles; Indoeuropei dell antichità; Il cuore di tutti gli europei ; Uno dei più grandi pittori europei ;

