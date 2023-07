Unità di misura fotometrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura fotometrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LUMEN

Significato/Curiosità : Unità di misura fotometrica

Il lumen è un'unità di misura fotometrica utilizzata per quantificare la quantità di luce prodotta da una fonte luminosa visibile all'occhio umano. Esso esprime la quantità di flusso luminoso emesso da una sorgente, tenendo conto della sensibilità dell'occhio umano alle diverse lunghezze d'onda. Più lumen corrispondono a una maggiore luminosità percepita. Questa misura è essenziale per valutare l'efficienza delle lampade, dei proiettori e di altre fonti luminose. Ad esempio, una lampada a incandescenza tipica può emettere da 500 a 1000 lumen, mentre una lampada LED ad alta potenza può raggiungere migliaia di lumen, garantendo una luminosità elevata con un minor consumo di energia.

Altre risposte alla domanda : Unità di misura fotometrica : unità; misura; fotometrica; L unità di potenza elettrica; Antica unità militare; Una comunità religiosa; All incirca due decine di unità ; unità che misurava la pressione; Si misura nelle planimetrie; Disordinati oltre misura ; Servono per misura re; Un metodo per misura re i tempi di produzione; Elogiare in modo smisura to;

Cerca altre Definizioni