È sempre pronto a buttarsi in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sempre pronto a buttarsi in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BAGNINO

Significato/Curiosità : È sempre pronto a buttarsi in acqua

Il bagnino è un professionista dedicato alla sicurezza nelle aree acquatiche. È sempre pronto a buttarsi in acqua per garantire la salvaguardia dei bagnanti. I bagnini sono addestrati per sorvegliare le piscine, le spiagge o altri luoghi di balneazione, monitorando costantemente l'attività in acqua e intervenendo prontamente in caso di emergenze. Possono anche fornire supporto e assistenza ai bagnanti, rispondere a domande sulla sicurezza in acqua e impartire lezioni di nuoto. La loro presenza è fondamentale per garantire un ambiente acquatico sicuro e per prevenire incidenti. I bagnini sono persone dedite alla sicurezza, che lavorano con impegno per assicurare che tutti possano godere dell'acqua in modo sicuro e divertente.

