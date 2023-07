Riduzioni di peso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riduzioni di peso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CALI

Significato/Curiosita : Riduzioni di peso

Sul peso, effettuata nel 2016, ha rilevato che gli studi sponsorizzati dall'industria dei dolcificanti artificiali avevano molto più probabilità di avere... Germanico, vedi cali (popolo). disambiguazione – se stai cercando la variante accentata, vedi calì. cali (ufficialmente santiago de cali) è una città della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

