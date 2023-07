La new che ricerca serenità e benessere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La new che ricerca serenità e benessere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGE

La new che ricerca serenità e benessere

La "New Age" è un movimento culturale e spirituale che cerca la serenità e il benessere attraverso l'esplorazione di varie pratiche e filosofie. Questo movimento, nato nel XX secolo, si basa su una visione olistica dell'essere umano, incoraggiando l'equilibrio tra mente, corpo e spirito. La New Age abbraccia concetti come la meditazione, la guarigione energetica, la filosofia orientale, l'astrologia, la cristalloterapia e altre pratiche alternative. Lo scopo è quello di trovare l'armonia interiore, la consapevolezza e la connessione con il divino. Per alcuni, la New Age offre uno spazio di esplorazione personale e ricerca di significato, mentre per altri può essere oggetto di scetticismo. In ogni caso, l'obiettivo centrale è quello di raggiungere uno stato di serenità, benessere e crescita personale.

