Un negozio con DVD e Blu-ray - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un negozio con DVD e Blu-ray. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VIDEOTECA

Il blu-ray o blu-ray disc (sigla ufficiale bd) è un supporto di memoria di tipo ottico. progettato dalla sony come successore del dvd, è in grado di memorizzare... Con il termine videoteca si indica una collezione ordinata di videocassette (o per estensione anche di supporti ottici) registrate e il luogo stesso in...