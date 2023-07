Si montano nelle abitazioni dei Paesi molto freddi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si montano nelle abitazioni dei Paesi molto freddi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CONTROFINESTRE

Significato/Curiosità : Si montano nelle abitazioni dei Paesi molto freddi

Le "controfinestre" sono elementi che vengono montati nelle abitazioni dei Paesi molto freddi per offrire un'ulteriore protezione termica e migliorare l'isolamento termico degli edifici. Si tratta di una seconda finestra che viene posizionata all'interno della finestra esistente, creando uno spazio d'aria tra le due superfici. Questo spazio d'aria funge da barriera termica aggiuntiva, riducendo la perdita di calore e bloccando l'ingresso dell'aria fredda dall'esterno. Le controfinestre contribuiscono a mantenere una temperatura più confortevole all'interno dell'abitazione, riducendo la necessità di riscaldamento e consentendo un maggiore risparmio energetico. Sono particolarmente utili nelle zone in cui le temperature esterne possono scendere notevolmente durante i mesi invernali, fornendo un'efficace soluzione per migliorare l'efficienza energetica e il comfort termico delle abitazioni.

