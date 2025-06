Località a nord di Capua nei cruciverba: la soluzione è Teano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Località a nord di Capua' è 'Teano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEANO

Curiosità e Significato di Teano

La soluzione Teano di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Teano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Teano? Teano è una cittadina situata a nord di Capua, famosa per la sua storia antica e il ruolo nella lotta per l'indipendenza italiana. Ricca di monumenti e tradizioni, rappresenta un importante punto di riferimento culturale e storico nel territorio campano. Visitare Teano significa immergersi in un patrimonio che unisce passato e presente, rendendola un luogo da scoprire e apprezzare.

Come si scrive la soluzione Teano

La definizione "Località a nord di Capua" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I S A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASSAI" ASSAI

