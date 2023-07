Un enorme bagaglio a mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un enorme bagaglio a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VALIGIONE

Significato/Curiosità : Un enorme bagaglio a mano

La valigione è un termine che si riferisce a un enorme bagaglio a mano o una valigia di grandi dimensioni. È una borsa o un contenitore robusto che può ospitare una grande quantità di oggetti, ideale per i viaggiatori che hanno bisogno di portare con sé una vasta gamma di beni personali. La valigione è progettata per essere resistente e dotata di maniglie o ruote per facilitarne il trasporto. Grazie alla sua capienza generosa, la valigione consente di organizzare e trasportare comodamente oggetti di varie dimensioni e tipologie. È spesso utilizzata per viaggi più lunghi o per scopi specifici, come trasportare attrezzature sportive o materiali di lavoro. La valigione offre praticità e capacità di stoccaggio supplementare rispetto alle tradizionali valigie a mano, garantendo che gli oggetti essenziali siano facilmente accessibili durante il viaggio.

