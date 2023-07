In un cioè in un attimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un cioè in un attimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AMEN

Significato/Curiosità : In un cioè in un attimo

La frase "In un cioè in un attimo" o l'intercalare "amen" sono espressioni colloquiali utilizzate per indicare la rapidità o la prontezza di un'azione. "In un cioè in un attimo" significa che qualcosa si verifica o si compie in un breve lasso di tempo, quasi istantaneamente. È un modo di sottolineare la rapidità con cui si realizza qualcosa. Allo stesso modo, l'intercalare "amen" viene utilizzato per indicare l'approvazione o l'accettazione immediata di un'affermazione o di un evento. Entrambe le espressioni trasmettono un senso di velocità e immediatezza, mettendo in evidenza la rapidità con cui si compie o si accetta qualcosa senza indugi.

Altre risposte alla domanda : In un cioè in un attimo : cioè; attimo; erat demonstrandum cioè come volevasi dimostrare; line cioè disconnesso; Made in cioè da noi; A cioè in gran quantità; À la cioè alla moda; Il giorno del cogli l attimo ; In un = in un attimo ; In un _ = in un attimo ; Brevi quanto un attimo ; Un attimo di follia;

Cerca altre Definizioni