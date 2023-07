L attributo dell Asia mediterranea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attributo dell Asia mediterranea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINORE

Significato/Curiosità : L attributo dell Asia mediterranea

L'attributo dell'Asia mediterranea minore si riferisce a una regione geografica che comprende una parte dell'Asia situata intorno al Mar Mediterraneo. Questa regione è caratterizzata dalla sua posizione tra l'Europa e l'Asia e include paesi come la Turchia, la Grecia, il Libano, Israele e la Giordania. L'Asia mediterranea minore è ricca di storia antica, cultura affascinante e bellezze naturali mozzafiato. È un crocevia di influenze culturali, religiose e culinarie, con una miscela unica di tradizioni orientali e occidentali. Questa regione ha contribuito in modo significativo alla civiltà umana, lasciando un'eredità di monumenti storici, siti archeologici e una ricca diversità culturale.

